高市早苗政権に対抗する勢力となるには、多くの国民が共感する国家・社会像と政策が欠かせない。それを曖昧にすれば「選挙目当ての野合」と非難されよう。23日とみられる衆院解散を目前にして、立憲民主党と公明党が新党結成に合意した。党名は「中道改革連合」に決まった。立民の野田佳彦代表と公明の斉藤鉄夫代表が共同代表に就く。立民は野党第1党でありながら、多党化する国会で支持率が伸び悩む。自民党との連立政権か