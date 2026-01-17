ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が16日、福岡県筑後市のファーム施設で行われている新人合同自主トレを初視察した。練習前の訓示では野球ノートをつけることと継続の重要性を力説。「名を残した選手は信じたことをひたすら信じてやり続けた」と説明した。倉野1軍投手コーチと話す場面もあり、ドラフト2位の稲川（九共大）、同3位の鈴木（大商大）の大学組の投手について「即戦力で入ってきている。倉野コーチの方針でA組（