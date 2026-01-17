共産党大阪府委員会は１６日、読売新聞の取材に、大阪府知事・大阪市長の出直しダブル選への独自候補の擁立を見送る方針を明らかにした。自民、立憲民主、公明の各党も擁立しない見通し。一方、国民民主党府連は１６日、準備期間が短いことから、「公正と認めることはできない」などとする声明を発表した。