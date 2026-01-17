慶應義塾大学の常松広太郎選手が16日、自身のSNSでMLBのカブスとマイナー契約を結んだことを発表しました。常松選手は慶大が所属する六大学野球リーグでチームの主砲として4年時の春季リーグでは打率.281、3本塁打、10打点、秋季リーグでは打率.279、1本塁打、8打点の成績を残しました。昨年9月にはプロ志望届を出しましたが、NPBの球団から指名されることなく、一時は米金融業界大手のゴールドマン・サックスへの就職を決断。その