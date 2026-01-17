キャスターの江口ともみが、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。江口ともみ＝テレビ朝日提供『ビートたけしのTVタックル』などで活躍する57歳の美人キャスターの江口。たけし軍団で夫のつまみ枝豆とは、グラビアタレントとしてバラエティ番組に出演していた頃に知り合ったそう。今では結婚30年目のおしどり夫婦で、2人の共通の趣味はぬいぐるみを愛する「ぬい活」だという。