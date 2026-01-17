モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。今回の放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「AIブームでパソコンが値上がり中、買うべき？ 待つべき？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆パソコン価格が急上昇吉田：