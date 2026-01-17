1月14日、高市早苗首相（64）が衆議院を解散する意向を明らかにした。高市氏の “奇襲”解散の内幕に迫る。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」日韓首脳会談を翌日に控えた1月12日、高市早苗首相は就任後初めて地元・奈良に入った。まず足を運んだのは、先祖の墓がある市内の霊園だった。「4年前に奈良で起きた安倍元首相銃撃事件のような悲劇を未然に防ぐため、霊園の内外