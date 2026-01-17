ファミリーマートは5年ぶりに社長を交代する人事を発表しました。ファミリーマート小谷建夫 取締役「いまコンビニの敵はコンビニだけじゃない時代なので、そのあたりをよく考えて、もう一度、商品開発力の強化」ファミリーマートは、親会社の伊藤忠商事出身で繊維部門に長らく携わってきた小谷建夫取締役が社長に昇格すると発表しました。ファミリーマートは今後、衣料品の販売強化に加え、AIの活用や店舗と連携した金融サ