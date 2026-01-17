2021年東京オリンピック・自転車競技のトラック種目女子オムニアム銀メダリスト、梶原悠未（28、TEAM Yumi）の弟・彪吾さん（ひょうご、享年・26）の葬儀が15日、近親者のみで行われた。梶原は「小さい時から一緒に遊んできた。その思い出と共に弟の強さを体に乗せて走っていきたい」と、決意を語った。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催彪吾さんの肺にがん