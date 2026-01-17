衆議院の解散・総選挙に向け立憲民主党と公明党は立ち上げる新党の名称を「中道改革連合」とすると発表しました。公明党斉藤鉄夫 代表「新党の名前は『中道改革連合』、略称『中道』といたしました」公明の斉藤代表は新党の立ち上げについて、「大変大きな一歩を踏み出した」と話した上で、「日本の経済の安定と平和を保っていくということが中道だ」と強調しました。立憲民主党野田佳彦 代表「生活者の視点に立って