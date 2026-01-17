「有力馬次走報」(１６日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆東京大賞典１１着のナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭）はフェブラリーＳ（２月２２日・東京、ダート１６００メートル）へ向かう。昨年の東海Ｓ覇者ヤマニンウルス（牡６歳、栗東・斉藤崇）も武豊とのコンビで同レースへ。◆ポインセチアＳを制したロックターミ