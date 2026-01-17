「1.17のつどい」が開かれる会場に並べられた紙灯籠＝16日夕、神戸市中央区6434人が犠牲となった1995年の阪神大震災は17日、発生から31年となった。兵庫県内各地で追悼行事が開かれ、被災者や遺族らが発生時刻の午前5時46分に黙とう。神戸市中央区の公園「東遊園地」では竹や紙の灯籠計約6千本に火がともり、記憶や教訓を語り継ぐ決意を込めた「1995つむぐ1.17」の文字が浮かび上がった。被災者や支援に携わった人たちの高