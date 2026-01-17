仕事がうまく進まない理由は、能力よりも「順序のズレ」にあることが多い。目先のタスクに追われるほど全体の目的がぼやけ、あれもこれも手を付けて手戻りが増える。そこに効くのが、ゴールから逆算して道のりを描くバックキャスト工程表である。後ろから段取りをたどるためのシンプルな問いが、抜けやムダを減らすのだ。マツダの開発現場でも効果をあげた手法をたどる。※本稿は、ゴールドラットジャパンCEOの岸良裕司『なぜあな