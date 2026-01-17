仕事を続けるうちに目標を見失ったり、何のために頑張っているか分からなくなったりすることもあるはず。そんな悩みを芸能生活24年のミキティこと藤本美貴が解消する。※本稿は、タレントの藤本美貴『まいにち生き返る ミキティ語録2』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。仕事があるうちは一生懸命働いてなくなったらなんか考えるMIKITTY WORDS日々流されて終わっていく。でも、そこに不安はないんです。目の前