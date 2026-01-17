オーストラリアの強豪ウエスタン・シドニー・ワンダラーズは１月16日、日本人FW指宿洋史と2026-27シーズン終了までの契約を結んだと発表した。柏レイソルの下部組織で育ち、スペインのジローナでプロキャリアをスタートさせた195センチの大型FWは、同国の強豪であるセビージャやバレンシアのBチームにも在籍。セビージャではトップチームでもプレーした。日本に帰国後はアルビレックス新潟、ジェフユナイテッド千葉、湘南ベ