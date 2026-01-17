17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円安の5万3720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては216.17円安。出来高は8206枚だった。 TOPIX先物期近は3648ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.68ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53720-3408206 日経225m