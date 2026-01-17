カナダのカーニー首相が、中国国務院の李強総理の招きに応じ、1月14日から17日まで中国を公式訪問しました。訪問期間中、習近平国家主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長はそれぞれカーニー首相と会談しました。両国の首脳は中国・カナダ関係および共に関心を持つ国際問題と地域問題について深く、実務的で建設的な意見交換を行いました。カーニー首相の訪中期間中、両国は共同声明を発表しました。声明では、