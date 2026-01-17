日本ハム・水野が5年目の今季目標に2桁本塁打を掲げた。昨季7本塁打はチーム7位。「二遊間を守って10本以上」とチーム5位以内を見据えた。昨季途中から筋力トレに励み、肉体強化。「野球に対する思いも進化。楽しく野球をしている」という。新外国人も加入してポジション争いは激化。「結果が出れば使ってもらえる。出られるならどこでも」と覚悟を示した。