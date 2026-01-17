メジャーリーガーのカイル・タッカー選手が日本時間16日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースのロゴと「THE NEXT CHAPTER」とのタイトルから始まる動画を公開しました。タッカー選手は2018年にアストロズでメジャーデビューを飾ると、2021年には打率.294、30本塁打、二塁打は37本、92打点と長距離打者としての才能を開花。2023年にはさらに輝きを増し、シーズン安打数163本を放ち、112打点で打点王を獲得。本塁打も29本マーク