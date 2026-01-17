店を運営するナエドコの湯川社長（右）、不動産オーナーとなる乾の奥社長（中央）、久保田酒店の窪田社長＝６日、川崎市川崎区の「醸し座」老舗酒販店のビルを活用し、新しい食文化を体験できる新業態の店が、川崎市川崎区に誕生した。酒販店は顧客に多くの飲食店を持ちながらも、後継者不在で事業承継が課題だった。市が伴走支援する中で、酒販事業の譲受企業と店舗を運営するベンチャーが連携して、「食」の発信拠点として再生