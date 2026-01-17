信頼していた友人の本当の姿を知り、絶縁にいたることも。投稿を寄せた50代女性（サービス・販売・外食）は、今から30年以上前の短大時代に出会った友人との、衝撃的な絶縁エピソードを振り返った。（文：長田コウ）高校卒業後、実家を離れて県外の短大に進学した女性。内向的な性格もあり、当時は学校と下宿、アルバイトを往復するだけの日々を送っていた。そんな時、教室で声をかけてくれたのが地元の同級生だった。「彼女に『ゾ