1月14日、皇居・宮殿で「歌会始の儀」が行われ、今年のお題「明」に合わせて、天皇皇后両陛下や皇族方が和歌を詠まれた。昨年9月に三笠宮家の当主となられた彬子さまは、次のようなお歌を――。《祖父宮（おほぢみや）の語りたまひし異国（とつくに）の砂の文明間近に迫る》祖父母の三笠宮崇仁さまと百合子さまが1975年に訪問されたエジプトを、50年の歳月を経て昨年訪問された彬子さま。その時のお感じになった思いを歌に込められ