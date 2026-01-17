加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が、16日までにインスタグラムを更新。「シニア健康フードマイスター」を受講したことを報告した。綾菜は「今日、『シニア健康フードマイスター』を受講してきました!カトちゃんが健康な100歳を迎える為に何が必要か？アウトプットするために勉強したよ」と報告した。続けて「皆さんの中にも、『ちゃんと食べてるのに元気がない…?』など悩んでる方いませんか?それ、年齢に合わない食事か