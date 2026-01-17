タレントの菊地亜美（35）が、16日に自身のインスタグラムを更新。有名女優とのツーショットを公開した。「先日、今年初景子さんとランチ♡お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」と記し、北川景子（39）と顔を寄せ合う写真を披露。「景子さん写真撮る時絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にw）そこで気付いた…これ、本当に綺麗な人あるあるじゃない？！