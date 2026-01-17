テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新。台湾旅行のオフショットを公開した。「先月の旅の記録突然、友達に『台湾行かない！？』と誘われ大人になったとはこういうことなのか？と思い航空券やホテルを取って行ってきました」と記し、台湾グルメの写真を多数投稿。「小学生の頃に家族で行った以来だったので変わっている部分、変わっていない部分を感じながら今回はまだ行ったことのないと