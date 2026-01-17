10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が16日に自身のブログを更新。診察の結果を報告した。ネイボールは「正直に言うと、癌の数値は思ったほど減っていませんでした」と報告し「これは…普通にショックですなかなか気持ちを切り替えられません」と思いを吐露した。続けて「でも、ズルズル引きずらないのが、今の自分の目標です」とつづり「ちょっと考えてみました。今