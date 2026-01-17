歌手小柳ルミ子（73）が16日、ブログを更新。14日に歯の手術を受け、その後レコーディングを行ったことを報告した。小柳は「昨日『あなたがいたから』レコーディング頑張りました!!!」とし、「正直に明かしますと…若草恵さんの素晴らしいアレンジイントロが流れると…ぎゅっと胸が締め付けられ泣いて泣いて泣いて歌えなくなり何度も何度も歌いました」と明かした。さらに「手術し縫った患部が歌うと違和感MAXでしたし歌う