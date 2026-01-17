タレント大沢あかね（40）が16日までにインスタグラムを更新。メークアップした姿を投稿した。大沢は「最近は、目元濃いめメイクにハマっているよ」と報告。ツヤツヤの美肌が際立つ、メークアップ後の姿を投稿した。さらに「台湾でたくさんコスメゲットしたから台湾コスメを使いながらメイクインスタライブしたいなぁ#美容に全ぶり」とつづった。この投稿にフォロワーからは「めるるに見えます!」「濃いめのメイクも似合ってて可愛