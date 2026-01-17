外務省は、イラン全土の危険情報を最も高いレベルに引き上げ、退避勧告を出しました。イランでは反政府デモをめぐり情勢が悪化していて、インターネットの遮断や、国際線の便数の減少などが発生しています。こうした状況を受け、外務省はきのう（16日）イラン全土の危険情報を「退避勧告」にあたるレベル4に引き上げました。外務省は、いかなる目的でもイランへの渡航を止めるとともに、現地に滞在する日本人に対しては、安全な出