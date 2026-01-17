日本テレビの後呂有紗アナウンサー（31）が、16日に自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつを投稿した。「箱根駅伝に始まった2026年でした今年もよろしくお願い致します！！」と記し、箱根駅伝中継の山本健太アナ（36）、佐藤梨那アナ（30）、伊藤大海アナ（32）と大手町からのオフショットを披露。フォロワーからは「私も箱根から始まりました」「本当に正統派美人」などのコメントが寄せられている。