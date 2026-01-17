主力流出が続いたメッツは、狙っていたタッカーも取り逃した(C)Getty Imagesわずかな差が明暗を分けたかもしれない。現地時間1月15日、米スポーツ専門局『ESPN』など複数メディアによると、ドジャースは、カブスからFAとなっていたカイル・タッカーを4年2億4000万ドル（約379億円）で獲得。そのうち3000万ドル（約47億円）が後払いで、2027年と28年オフにオプトアウト（契約破棄）の条項が付帯するという。【写真】ワトソンさ