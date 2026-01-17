侍ジャパンに選出の大谷らメジャー組は2月の名古屋からの合流になりそうだ(C)Getty Images野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は1月16日、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するメンバーを追加発表した。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック今回発表されたのは11人で、オリオールズからFAとなり、今季の所属先がまだ決まっていない菅野智之、阪神の佐