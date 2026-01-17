ドジャースとの電撃契約が決まったタッカー(C)Getty Images衝撃の契約が締結され、米球界が騒然となっている。現地時間1月15日、米スポーツ専門局『ESPN』をはじめとする複数の米メディアは、ドジャースはカイル・タッカーと4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）で電撃合意。単純計算ながら年俸6000万ドル（約94億8000万円）という規格外のオファーで、今オフのFA市場で人気銘柄となっていたスラッガーを口説き落とした。