きょうは、低気圧が接近する北日本を中心にスッキリしない天気となるでしょう。東北では昼前から雪が降り始め、午後は北陸でも雨や雪となる見込みです。夜は、北海道でも雪となり、風も強まるでしょう。その他の地域は、概ね晴れて、お出かけ日和となりそうです。また、きょうも黄砂が飛来するかもしれません。気になる方は、対策をした方が良さそうです。日中の気温は、きのうと同じくらいの所が多く、西日本は２０℃に届く所もあ