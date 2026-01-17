侍ジャパンの井端弘和監督が１６日、来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人を追加発表した。西武・源田壮亮内野手（３２）は２大会連続の選出となった。鉄壁の遊撃守備を誇る源田が、２大会連続で選出された。「自分に求められる役割をしっかり理解し、チームの勝利につながるプレーを一つ一つ積み重ねていきたいです。日の丸を背負う責任を忘れず、日本のために全力