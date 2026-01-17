広島・大瀬良が右肘手術後初のブルペン投球を行った。広島県廿日市市の大野練習場の屋外にある、比較的傾斜が緩やかなブルペンで捕手を立たせたまま30球。「凄く良かった。この時期にこれだけ強い球を投げられるとは想像していなかった」と手応えを口にした。昨年10月に自身4度目の手術を受けたが調整は順調だ。春季キャンプ第3クールに予定されている紅白戦登板に照準を定めていく。