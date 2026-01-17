中日ドラフト1位・中西（青学大）が、1軍キャンプメンバーに入ることが決まった。スタッフミーティング後、井上監督は「（投手陣の）輪の中に入れて競わせたい」と説明。開幕ローテーション入りが期待される右腕は「うれしい。トータルで勝負するタイプなので、そこをアピールしたい」と意気込んだ。同2位の桜井（東北福祉大）、同6位の花田（東洋大）ら新人5人が1軍メンバーに入った。