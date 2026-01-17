６４３４人が犠牲になった阪神大震災は１７日、発生から３１年となった。神戸市中央区の東遊園地では、市などによる追悼式典「１・１７のつどい」が開かれ、参加者は地震発生時刻の午前５時４６分に合わせて一斉に黙とうし、犠牲者に祈りをささげた。会場では灯籠に火がともされ、「つむぐ」や「１・１７」などの文字が浮かんだ。