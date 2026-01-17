【ワシントン共同】米連邦最高裁は16日、係争中の案件の判決を20日に出すと公表した。「相互関税」などの合法性が問われた訴訟の判決を出す可能性もあるが、具体的な案件には言及していない。最高裁は何らかの訴訟の判決日を公表するものの、どの訴訟の判決かは事前に示さない。トランプ米政権がほぼ全ての国、地域を対象に課した相互関税などを巡る訴訟では、法的根拠とした国際緊急経済権限法（IEEPA）が大統領に関税を課す