【ロンドン共同】ノルウェーのノーベル賞委員会は16日、「たとえメダルや賞状が誰かの手に渡っても、ノーベル平和賞の受賞者は変わらない」との声明を発表した。昨年の平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏がトランプ米大統領にメダルを贈呈したことを受け、委員会の立場を示したとみられる。委員会は声明で、ノーベル財団の規約には受賞者がメダルや賞状、賞金をどのように扱うかについて制約はなく、受賞者は自