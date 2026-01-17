NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間05:11） ダウ平均49409.10（-33.34-0.07%） ナスダック23549.38（+19.36+0.08%） CME日経平均先物53825（大証終比：-235-0.44%） 欧州株式16日終値 英FT100 10235.29（-3.65-0.04%） 独DAX 25297.13（-55.26-0.22%） 仏CAC40 8258.94（-54.18-0.65%） 米国債利回り 2年債 3.595（+0.030） 10年債 4.225（+0.056） 30年債 4.835（+