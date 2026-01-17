阪神・淡路大震災は、発生からきょうで31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。神戸市の東遊園地に設けられた「1・17のつどい」の会場です。土曜日ということもあり、夜明け前から大勢の人が訪れています。31年前に発生した阪神・淡路大震災では6434人が犠牲となりました。会場では灯籠で「つむぐ」という文字がかたどられ、「震災の記憶と教訓を先の世代に繋いで行く」というメッセージが込められています。中学3年