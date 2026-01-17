3月21日に放送される八木莉可子主演のテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』に中島裕翔が出演することが決定した。 参考：八木莉可子主演でファッションデザイナー・森英恵の“青春”をドラマ化2026年3月放送決定 日本人で唯一、“ファッションの最高峰”パリのオートクチュールデザイナーとして活躍し、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた森英恵。蝶のモチ&