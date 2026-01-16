「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が同社が運営する映像事業「フリークスムービー」と、2010年公開の「アイアンマン 2」、アメリカ・ロサンゼルスのドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」とのコラボレーションアイテムを1月23日に発売する。公式オンラインストア「デイトナパーク（Daytona Park）」およびフリークス ストアの一部店舗、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）、ランディーズドーナツ渋谷代官山店で取り扱う。【画