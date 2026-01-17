女優の中島瑠菜（19）が16日、都内で主演映画「とれ！」（監督コウイチ）の初日舞台あいさつを行った。中島は、21年の新人発掘オーディション「松竹JAPANGP」の初代グランプリ。本作が映画単独初主演となるホラーで、神様に取りつかれる女子高校生を演じた。撮影は約1年前で、当時は受験生だったが「ようやく実感が湧いてきて、正直うれしい。ちょっと怖いけれど温かくもある映画なので、SNSで感想を聞かせてほしい」と