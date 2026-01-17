昨年大みそかのNHK紅白歌合戦を大いに盛り上げたロックバンド「TUBE」が本紙の単独インタビューに応じ、「季節が違うからもう縁がないと思っていた紅白は凄く楽しかった」と振り返った。紅白で受けた刺激を力に変えて、昨年から続くデビュー40周年イヤーをまだまだ盛り上げていくことを誓った。27年ぶりに出場した紅白を夏祭り会場に変えた前田亘輝（60）、角野秀行（60）、春畑道哉（59）、松本玲二（59）。3回目の紅白で初め