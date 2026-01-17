土曜の京都メイン「羅生門S」は3勝クラスのダート1400メートルが舞台。混戦ムード漂うメンバー構成となった。本命はセミマルだ。昇級戦となった4走前の鎌倉Sで12着に敗れ、その後は休養を挟んで大阪スポーツ杯から京都競馬場開設100周年記念と続けて4着。そして前走レジェンドトレーナーCが2着と濃い内容の競馬を続けている。前走から中7週と少し間隔が空いたが順調に乗り込み、態勢はきっちり整っている。走り慣れた舞台で