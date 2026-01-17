巨人・岸田は川崎市内で自主トレを公開し「選んでいただいたらチームの力になれるよう、自分の中では準備しているつもりです」と侍ジャパン入りへ意欲を示した。捕手は若月、坂本が選出され、残り1枠を目指す。チームでは今季から主将に就任することが決まっていて「“こいつなら付いていきたい”と思わせられるような行動、プレーを心がけたい」と所信表明した。