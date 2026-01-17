スロープスタイル男子予選2回目の木俣椋真＝ラークス（共同）【ラークス（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は16日、スイスのラークスでスロープスタイル第2戦の予選が行われ、男子は木俣椋真（ヤマゼン）木村葵来（ムラサキスポーツ）長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）木村悠斗（ヨネックス）が17日の準決勝に進んだ。宮村結斗（ムラサキスポーツ）荻原大翔（TOKIOインカラミ）は落選。スロープスタイルとビッ