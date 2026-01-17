中山メインのカーバンクルSはルージュラナキラを指数83でトップ評価とした。中山芝1200メートルは直近2戦で1→3着。2走前のセプテンバーSは1分7秒0の好時計で2着に0秒2差の完勝と言える内容。昇級戦の前走ラピスラズリSも、オープン実績十分の2頭に次ぐ3着。確かな舞台適性を示すとともに、オープンでも通用する地力をアピールした。ハンデ54キロ止まりなら好走確実とのジャッジだ。2番手は同舞台での連勝を狙うシンバーシア。